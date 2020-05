Ricciardo přiznal, že jednal s Ferrari

Nedávno se objevily spekulace, podle kterých byl Daniel Ricciardo skutečně ve hře o sedačku u Ferrari. Současně se dodávalo, že se Ferrari pro Sainze rozhodlo už vloni a Australan tak nebyl úplně vážným kandidátem. Ricciardo potvrdil, že jednání s Maranellem probíhala.

„Jednání probíhala už před několika lety. A pokračovalo to až do současnosti,“ řekl Ricciardo pro CNN. „Jo, nepopírám to. Ale nikdy se to nestalo.“

Podle Ricciarda mu okolí říkalo, že by to bylo dobré i s ohledem na jeho italské jméno, ale on sám se podobných myšlenek snaží nedržet.

„Vidím, že Carlos je vhodný pro tým. Takže se na to opravdu nedívám ve stylu: ‚proč ne já?‘ Spíše se na to dívám tak, že: ‚Jo, Carlos měl velmi silný rok 2019.‘“

Ricciardo jednal s McLarenem již v roce 2018, ale nakonec se rozhodl podepsat s Renaultem, protože v té době byl konkurenceschopnější.

Vloni se ale situace otočila. McLaren měl velmi silný rok, skončil čtvrtý v Poháru konstruktérů. Ricciardo naopak zažil v Renaultu zklamání.

„Myslím, že žádné rozhodnutí není nikdy černobílé. Nemohu vám dát černobílou odpověď. Nebyl žádný okamžik, ve kterém by se mi rozsvítilo a řekl jsem si, že tohle je to, co musím udělat.“

Podle Australana neexistoval konkrétní důvod, kvůli kterému odchází z Renaultu, nebo něco konkrétního, kvůli čemuž jde k McLarenu. Nešlo prý o rozhodnutí přes noc.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone