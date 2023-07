Ricciardo přežil úvodní kolizi. Jízdu v čistém vzduchu si užíval, v provozu už méně

Daniel Ricciardo neměl úplně snadný návrat do formule 1. Na startu ho trefil Čou a Ricciardův vůz pak trefil monopost Alpine.

Úvodní kolizi ale Ricciardův vůz přežil a Australan tak mohl pokračovat, i když ho to stálo pozice. V cíli mu nakonec patřilo 13. místo.

Ricciardo stavěl po 18 kolech. Ze střední směsi přezouval na tvrdou, na které ale zůstal jen krátce. Po 29 kolech závodu přezouval znovu na střední, na které dojel do cíle – celkem 40 kol, což bylo nejvíce na této směsi.

„V první zatáčce jsme dostali ránu zezadu, takže jsem se ocitl na chvostu startovního pole a zůstal jsem trčet za DRS vláčkem,“ řekl Ricciardo, kterého cituje RacingNews365.

„I s těmito novými vozy je tento okruh rozhodně těžký, pokud jde o sledování jiného vozu, ale jakmile poměrně brzy zajeli do boxů, cítil jsem, že se mi do pneumatik vrací přilnavost. Říkal jsem si, že uvidíme, co dokážeme v čistém vzduchu a bylo to lepší.“

Ricciardo na tvrdých pneumatikách dlouho nezůstal a zajel si znovu pro střední směs. Prioritou pro něj byla jízda v čistém vzduchu.

„Trochu nám ubylo maximální rychlosti, takže jsme se tento víkend snažili přijít s alternativní strategií. Vlastně jsem se na pneumatikách cítil dobře. Proto jsem si byl jistý, že vsadím na střední pneumatiky a od toho jsme se odpíchli.“

„Možná je tu ještě spousta otázek, na které je třeba odpovědět, takže jen tím, že jsem měl tempo, čistý vzduch a tím, že jsem udělal pár chyb, pochopil, co má auto rádo, co ne, tak si myslím, že jsem se toho v závodě hodně naučil.“

„Na konci závodu jsem se podíval na auto a bylo tam jen malé poškození na zadní části difuzoru, ale tým říkal, že je to celkem v pořádku. Rád bych řekl, že jsem mohl jet o sekundu rychleji, ale myslím, že auto bylo více méně v pořádku.“