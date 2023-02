Ricciardo podle svých slov po Pérezově sedačce nelační. Opravdu chci pauzu, říká

Daniel Ricciardo se z pozice rezervního jezdce bude snažit pomoci Red Bullu posouvat vpřed a chce být co nejlepším členem týmu.

Pokud se nestane nic neočekávaného, čeká Daniela Ricciarda sezona, ve které nepřidá ani jeden start ve formuli 1.

Australan je s tím podle svého vyjádření smířen a naopak cítí, že mu pauza přijde vhod. Jeho ambicí je pak být pro Red Bull co nejvíce prospěšný.

„Mám to v sobě nastaveno tak, že se opravdu chci snažit pomoci týmu,“ řekl Ricciardo v rozhovoru pro Sky Sports News.

„Dám do toho všechno, co budu moct. Jak na simulátoru, tak na závodech, na které pojedu. Budu na poradách a nemám problém mluvit s Maxem (Verstappenem, pozn. red.) a Checem (Pérezem) a snažit se s nimi podělit o jakékoliv poznatky. Budu se snažit být co nejlepším členem týmu,“ vysvětlil závodník, který během minulého angažmá u Red Bullu, kam se nyní vrátil, nasbíral osm výher.

Ricciardo se rovněž nechal slyšet, že do Red Bullu nepřišel proto, aby připravil o místo Sergia Péreze, jehož pozice v rakouské stáji není přirozeně tak silná, jako v případě neoficiální týmové jedničky a úřadujícího šampiona Maxe Verstappena.

„Opravdu chci nyní volno. Není to tak, že bych od týmu čekal, že mi dá šanci. Jsem velmi šťastný, že jsem tam, kde jsem teď,“ uzavřel Ricciardo.