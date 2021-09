Ricciardo po třech letech odstartuje z první řady

Risk McLarenu vyšel. Na rozdíl od většiny startovního pole se McLaren (spolu s Astonem Martin, Alpinem a Júkim Cunodou z AlphaTauri, pozn. redakce) rozhodl 18kolový sprint absolvovat na měkké sadě pneumatik, zatímco ostatní jeli na střední směsi.

Díky měkčím pneumatikám a špatnému startu Lewise Hamiltona Ricciardo v nájezdu do první zatáčky bojoval s Maxem Verstappenem o druhé místo, které si nakonec udržel jezdec Red Bullu.

„Dobrý start mi dal šanci. Myslel jsem si, že bych v první zatáčce překonal i Maxe, ale on byl na vnitřní stopě,“ řekl Ricciardo.

„Vyvezl jsem se za ním a měl jsem také čistou stopu pro brzdění do první zatáčky, mohl jsem tak brzdit později a myslel jsem si, že bych ho možná mohl předjet ve druhé zatáčce. V první byl na vnitřku a já si řekl, že když tam zůstanu a pokusím se mít pro druhou zatáčku vnitřní stopu, nebude tam na dvě auta dostatek místa.“

Ricciardo cílem nakonec projel na třetím místě. Díky penalizaci vítězného Valtteriho Bottase za výměnu komponent pohonné jednotky ale bude Ricciardo stát druhý za Verstappenem. Naposledy přitom z první řady Australan startoval v Mexiku v roce 2018, kdy ještě závodil za Red Bull. „Bylo to dlouho, co jsem byl naposledy v této pozici.

„Zítřek bude důležitý, vytěžili jsme ale z Valtteriho problémů, takže jsme poprvé za dlouhou dobu v první řadě. Mám z toho velkou radost. Pro McLaren i pro mě to bylo už dávno.“

Spokojí se ale v závodě Ricciardo s druhým místem? „Jsme blízko a vím, že zítra by se muselo několik věci otočit v náš prospěch. Rozhodně jsme se ale připojili do boje. Jsem nadšený, že do toho můžu jít a něco zkusit. Jsem hladový.“

Norris ve druhé řadě

Úspěch McLarenu ve sprintu podtrhl Lando Norris, který skončil čtvrtý, ale na roštu bude třetí. Ve druhé řadě bude spolu s ním na čtvrtém místě Hamilton.

„Myslím, že startovat na měkké sadě bylo dobré rozhodnutí. U mě i u Daniela to fungovalo. Oba pro zítra získáme jednu pozici a Daniel dnes získal také bod, což je skvělé pro tým. Myslím, že je to lepší, než jsme očekávali,“ řekl Norris.