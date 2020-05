Ricciardo po přestupu nebude v týmu jasná jednička, vylučuje šéf McLarenu

Ricciardo přestoupí z Renaultu do McLarenu před sezónou 2021, kdy v týmu po boku Landa Norrise nahradí Carlose Sainze Jr., který přestupuje do Ferrari. A ačkoliv Ricciardo má na svém kontě 171 startů a 7 vítězství, zatímco Norris pouze vloni ve F1 debutoval, neznamená to, že bude mít v rámci týmu lepší pozici.

„Dokud jsem šéf týmu, nikdo nikdy nebude na začátku sezóny číslo jedna,“ řekl šéf McLarenu pro Sky F1.

„Pokud je před někým tak dlouhá cesta jako máme my, potřebuje dva vyrovnané jezdce, jako jsme měli v roce 2019 v Carlosi Sainzovi Jr. a Landu Norrisovi. S Landem a Danielem máme další skvělou dvojici. Nejen sportovně, ale také když přijde na prezentaci McLarenu jako značky.“

Norris se na svého nového týmového kolegu těší a doufá, že se od něj také hodně naučí. „Ano, bude to dobrá sezóna. Myslím příští rok! Těším se na to,“ řekl Norris pro Racer.

„Za posledních pár let jsme se spolu už hodně nasmáli a je to vážně milý člověk, vycházíme spolu dobře. Pořád máme ale tuhle sezónu. Ještě ji musíme začít a pokusit se ji s Carlosem dobře dokončit. Pak se začneme dívat na nový začátek a odlišnou výzvu pro příští rok.

„Těším se, že bude Danny mým týmovým kolegou. Je několikanásobný vítěz a samozřejmě Australan, takže to bude zábava!“ dodává Brit Norris.

Foto: Getty Images / Clive Mason