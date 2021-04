Ricciardo ostře zkritizoval sociální sítě F1 i Netflix

„Myslím, že v loňském roce dala F1 na své sociální sítě něco jako ‚10 nejlepších okamžiků roku‘ nebo tak nějak. Osm z deseti byly nehody,“ uvedl Ricciardo v rozhovoru pro Square Mile .

Říkal jsem si: ‚vy zas**** idioti. Je možné, že dvanáctileté děti chtějí vidět tento druh obsahu a je to v pohodě, protože neznají nic lepšího, ale my nejsme děti. Dělejte to lépe, lidi. Dělejte to lépe.‘“

Ricciardo patrně myslí video s názvem Top 10 Dramatic Moments of the 2020 F1 Season, které F1 uveřejnila na Youtube dva dny před Vánocemi. Na druhou stranu pak vyšla celá řada dalších videí o 10 největších bitvách, předjížděcích manévrech i nehodách.

Ricciardo také zpochybnil prezentaci svého vztahu s Carlosem Sainzem v Drive to Survive.

„V druhé sezóně byly některé epizody nebo části, u kterých mám pocit, že to trochu přehnali. Snažili se vytvořit trochu rivality mezi mnou a Sainzem, což tak ve skutečnosti nebylo.“

„Pro mě není o nic větším soupeřem než kdokoliv jiný. Nebyla tam žádná osobní nevraživost, ale myslím, že Netflix chtěl něco vytvořit, takže spousta otázek byla o Carlosovi.“

„Možná si toho nikdo nevšiml, ale já to bral tak, že Carlos je v pohodě. Pravděpodobně mám pár lidi, které nemusím, ale Carlos mezi ně nepatří. Myslím, že se obléká jako jako 60letý, ale jinak je v pořádku.“