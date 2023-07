Ricciardo nevylučuje, že by mohl jezdit za AlphaTauri. Ale jen jako v přestupní stanici do Red Bullu

Daniel Ricciardo na konci sezóny 2018 z Red Bullu odešel. Letos je zpět v roli rezervního jezdce, ale velmi touží po návratu do závodní sedačky.

Po odchodu z Red Bullu jezdil Ricciardo dva roky za Renault, kde se mu ale příliš nedařilo. Ještě horší to bylo po přestupu k McLarenu. Získal sice své první a jediné vítězství po odchodu z Red Bullu, ale celkově to dobré nebylo.

Pro letošní rok Ricciardo nesehnal sedačku. Dal přednost roli rezervního jezdce velkého týmu před sedačkou u menšího týmu. Nyní je paradoxně ve hře o sedačku u průběžně posledního týmu v Poháru konstruktérů.

„Zůstávám otevřený,“ řekl Ricciardo v rozhovoru pro Crash.net o potenciálním závodění za AlphaTauri v roce 2024.

Ricciardo by měl o sedačku zájem ale pouze v případě, že to bude přestupní stanice pro návrat vedle Maxe Verstappena.

„Pokud to bude ve stylu ‚podepíšeš tříletou smlouvu a je to jediné místo, kde budeš‘, pak ne... tohle asi není dohoda, kterou hledám.“

„Ale pokud je tu možnost, aby byl tady (Red Bull)... pravda je taková, že tady chci být. Nebudu chodit kolem horké kaše.“

„Pokud to vytvoří cestu, jak se sem vrátit, pak ano, je to něco, o čem bych přemýšlel, protože je to místo, kam se chci vrátit.“

„Rád bych se příští rok vrátil na startovní rošt. Pokud by se věci nevyvíjely tak, jak bych chtěl, a příští rok budu zase na střídačce, tak to sice není můj plán A, ale nezbláznil bych se.“

„Dívám se na Hülkenberga, který byl na střídačce několik let – samozřejmě tu a tam absolvoval závod – a letos je poměrně dost dobrý. Nebojím se o to, že bych zapomněl jezdit. Samozřejmě však nemládnu, takže nechci příliš ztrácet čas.“

Ricciardo prozradil, že nevedl rozhovory ani neměl žádné konkrétní nabídky od jiných týmů. Jak moc si tedy věří, že se nakonec vrátí na startovní rošt F1 na plný úvazek?

„Jsem si celkem jistý. Nechci být příliš sebevědomý, protože jsem neviděl žádnou smlouvu a nemám tužku na papíře nebo tak něco. Nemůžu tedy říct s jistotou, že tam budu, ale pokud byste mi drželi pistoli u hlavy a musel bych říct ano nebo ne, moje odpověď by byla ano a nikoliv ne. Trochu více věřím tomu, že tam budu, než že tam nebudu.“

Důležitý test

Daniel Ricciardo příští týden usedne do letošního vozu Red Bullu a bude testovat pro Pirelli.

V květnu Helmut Marko řekl v rozhovoru pro Formel1.de, že Ricciardo v přímém srovnání s Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem na simulátoru „není na jejich úrovni“.

Marko ale nechtěl prozradit, jak moc Ricciardo na oba závodní jezdce v „Helmutově kole“, které Red Bull interně považuje za simulátorové srovnání jezdců, ztrácí. „To jsou interní detaily,“ uvedl Marko.

Christian Horner ale před pár dny v Rakousku řekl, že se situace zlepšila a Ricciardo je na simulátoru „extrémně konkurenceschopný“.