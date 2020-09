Ricciardo neměl rychlost na třetí místo

Ricciardo se dokázal v událostmi nabitém závodě v Mugellu vyhnout problémům a díky dřívější zastávce se dostal na třetí místo.

Při druhém restartu závodu ve 47. kole se dokonce Ricciardo lepším startem dostal i před druhého Valtteriho Bottase. Pilot Mercedesu si ale druhou pozici vzal zpět.

V 51. kole pak Ricciardo přišel o třetí místo, na které se dostal Albon z Red Bullu. Ricciardo skončil čtvrtý a tovární tým Renault od svého návratu do F1 stále čeká na stupně vítězů.

„Směju se, uvnitř to ale pochopitelně trochu bolí. Víme, že jsme měli skvělý závod. Strategie byla úžasná, undercutem jsme se dostali před (Lance) Strolla, starty byly skvělé, dostali jsme se sem... Myslím, že kdyby mě Albon předjel na startu, mohli bychom říct, že jsme to prohráli. Ale měl více rychlosti než my,“ řekl Ricciardo.

„V prvních dvou stintech jako by tam (Albon) jen jezdil za mnou a Strollem, nikdy se ale nezdálo, že by měl více rychlosti. Myslím, že s menším množstvím paliva a měkkými pneumatikami jeho vůz ožil. Byl to poslední sektor, kde se dotáhl na DRS. Neměl jsem odpověď...,“ dodal.

Australan věří, že Renaultu se může dařit i na tratích s vyšším přítlakem.

„Věděli jsme, že ve Spa a v Monze budeme silní. Na tomto okruhu bych řekl, že jsme neměli nejvyšší očekávání. V sobotu jsem ale poskládal kolo a obsadil páté místo a po celý závod jsme měli rychlost v top 5.“

Z Mugella má přitom Ricciardo dobrý pocit. „Rozhodně to nebyl nudný závod. Obávali jsme se toho a měli jsme opak, rádi se sem vrátíme.“

Druhý pilot Renaultu Esteban Ocon závod nedokončil, když kvůli technickým problémům nemohl nastoupit k restartu závodu.