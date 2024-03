Ricciardo: Negativními zprávami, které se týkají mé budoucnosti v F1, se nenechám rozptýlit

Daniel Ricciardo se k týmu z Faenzy, který dnes nese jméno RB, vrátil vloni před GP Maďarska poté, co z pozice náhradníka stájí Red Bullu vystřídal Nycka de Vriese.

Australan se sice po letní přestávce zranil, kvůli čemuž musel vynechat několik velkých cen, ale nakonec zaujal svými výkony natolik, že si vybojoval místo u RB i pro letošní sezonu.

Ta však Ricciardovi zatím moc nevychází, když nestačí na kolegu Júkiho Cunodu, a i po třech závodech má na svém bodovém kontě nulu.

Media v souvislosti s tím přinesla několik zpráv, podle kterých by mohl být vítěz 8 velkých cen nahrazen Liamem Lawsonem. Ten už za Ricciarda zaskakoval vloni, když se Australan léčil s poraněnou rukou.

Ricciardo se však podle svých slov nenechává těmito spekulacemi rozhodit.

„Není to samozřejmě vůči vám (novinářům, pozn. red.) nic neuctivého, ale vím, že jsem momentálně na takové cestě a potřebuji se soustředit sám na sebe. A myslím si, že kdybych do sebe pustil nějaký šum, tak by mě to tak trochu odvádělo z cesty, na které jsem. Nedovolím, aby se mi do toho vplížily nějaké negativní věci,“ uvedl Ricciardo, kterého cituje Autosport.

Jeden z nejzkušenějších pilotů současného jezdeckého pole si nicméně uvědomuje, že se jeho sezona zatím nevyvíjí ideálně.

„Nečekal jsem, že sezonu začnu takhle. Loni v Budapešti jsem řídil auto jeden den a pak jsem překonal Júkiho v kvalifikaci. Odjel jsem pak i velmi dobrý závod, a to bez jakýchkoliv zkušeností (s daným vozem, pozn. red.),“ prohlásil Ricciardo.

„Když jsem pak měl plnohodnotnou předsezonní přípravu, včetně loňských závodů, upřímně jsem si myslel, že letos začneme mnohem lépe. Je tu něco, čemu nerozumím nejen já, ale i pár dalších lidí. Není to o tom, že bych měl v hlavě nesmysly nebo tak něco. Upřímně se cítím dobře,“ nechal se slyšet rodák z Perthu.

„Výsledky mi samozřejmě nepřidaly na současném rozpoložení, ale v hloubi duše se za volantem cítím dobře. A jsem si jistý, že v sobě ještě něco najdu. Pořád také věřím, že třeba něco najdeme i na autě,“ dodal Ricciardo.