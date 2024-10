Ricciardo nedokázal Red Bull přesvědčit, že může nahradit Péreze. Podle Hornera ho chtěl Marko vyhodit už v červnu

Christian Horner v podcastu F1 Nation řekl, že Daniel Ricciardo měl těžký začátek sezóny a chyběla mu potřebná konzistence. A to dokonce někdy i v rámci závodního víkendu.

V Miami byl Ricciardo v rozstřelu čtvrtý a tuto skvělou pozici udržel také ve sprintu. V kvalifikaci a závodě už to ale tak dobré nebylo.

„V pátek a v sobotu dopoledne to bylo fantastické a vypadalo to jako starý dobrý Daniel, který se bránil Ferrari a jel nad možnosti svého auta,“ řekl Horner.

„Ale sobotní odpoledne a neděle byly katastrofální. V období okolo Barcelony ho chtěl Helmut vyhodit z auta. Už tam na něj byl vyvíjen velký tlak.“

„Když jsme dorazili do Montrealu, byl to vlastně starý dobrý Jacques Villeneuve, který ho pořádně nabudil, protože způsob, jakým ten víkend řídil auto... chytil to za pačesy a předvedl velmi silný závodní víkend.“

„Takže jsem Ricciardovi řekl, ať Jacquesovi zavolá pokaždé při každé velké ceně, po zbytek roku, protože ať řekl cokoli, rozhodně to zabralo.“

Horner naráží na tehdejší slova Villeneuva, o kterých jsme psali:

Horner řekl, že Ricciardův osud byl fakticky zpečetěn tím, že nedosáhl vrcholu formy, který po něm chtěli, aby ukázal, že si zaslouží návrat do týmu Red Bull.

„Udělal jsem vše pro to, abych mu získal co nejvíce času v autě, aby mohl podávat výkony, jinak by byl po Barceloně bez sedačky.“

„Všichni jezdci jsou pod tlakem, aby podávali výkony, ale důvodem, proč byl Daniel v tomto autě, bylo, aby se dostal zpět do pozice, kdy by mohl mít nakonec příležitost v případě, že by Checo nepodával výkony.“

„Problém byl v tom, že oba měli v různých obdobích problémy s formou. Checo začal sezónu velmi dobře, velmi silně, a Daniel měl problémy. A pak, jak Checo ztrácel formu, Daniel ji trochu našel. Ale nikdy to nebylo natolik přesvědčivé, abychom si řekli: ‚Dobře, měli bychom oba jezdce prohodit‘.“

„Potřebujeme odpovědi na širší otázky týkající se jezdců. Vzhledem k tomu, že do konce sezóny zbývá šest závodů, je to ideální příležitost postavit Liama vedle Júkiho a zjistit, jak si povede ve zbývajících šesti grand prix.“