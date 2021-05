Ricciardo nechce věřit, že je o sekundu pomalejší než Norris

Australan do Velké ceny Monaka vyrazí z 12. pozice, když se mezi deset nejrychlejších nedostal o dvě desetiny sekundy. Naopak Norris odstartuje pátý.

„Jsem samozřejmě frustrovaný a naštvaný. Víme, že kvalifikace tu znamená hodně. Jsem více zmatený než frustrovaný,“ řekl Ricciardo.

„Nechce se mi věřit, že jsem tady tak pomalý,“ říká a připomíná své pole position z let 2016 a 2018. Před třemi lety v Monaku po startu z první pozice také v barvách Red Bullu zvítězil.

„Závodil jsem tu proti Maxovi a věřím, že Lando je rychlý. Nechce se mi ale věřit, že by tu byl rychlejší o sekundu. Tím nechci říct nic proti němu. Po celý víkend spousta kol vypadala dobře. V jednu chvíli jsem byl ale o 1,2 sekundy pomalejší, než co dokázal Lando.“

Norris je spokojen

S pátým místem v monacké kvalifikaci je Norris spokojen. Ze svého posledního pokusu v Q3 měl dokonce pocit, že by s ním mohl získat pole position.

„Dal jsem do toho posledního kola vše, neměl jsem co ztratit. Už tak jsem byl v dobré pozici. Párkrát jsem zariskoval a přišlo mi to jako pole kolo. Dvě desetiny (od pole position) mě zklamaly, ale jsem velmi šťastný. Je těžké to popsat, ale cítím se dobře,“ řekl Norris.