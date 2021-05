Ricciardo nechápe ztrátu a výpadek v Q1

Ricciardo v první části kvalifikace zaostal za svým týmovým kolegou Landem Norrisem o více než sekundu. Postup do Q2 mu unikl o 91 tisícin, které ztratil na patnáctého Kimiho Räikkönena.

„Opravdu nevím, co se stalo. Moje kola byla náročná, obzvlášť v posledním sektoru. Ale proč? To není jasné,“ řekl Ricciardo.

Šestnácté místo na roštu je pro Ricciarda nejhorší kvalifikační postavení od Velké ceny Japonska 2019.

„Nechal jsem tam pár desetin. Šestnácté místo rozhodně není výsledek, o kterém jsem snil.“

Ricciardo také přiznal, že po přestupu k McLarenu zatím nedokázal přizpůsobit svůj jezdecký styl novému autu.

„Myslím, že se snažím dostat z mého starého jezdeckého stylu. Jsem si vědom toho, jak přistupuji ke každé zatáčce. Myslel jsem, že jsem včera udělal krok vpřed, cítil jsem se lépe.“

Norris na „svém“ sedmém místě

To Lando Norris jako by měl letos předplacené sedmé místo na roštu. Stál na něm v Bahrajnu, v Imole a na sedmou pozici do čtvrté řady se postaví také v neděli v Portugalsku.