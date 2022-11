Ricciardo na střídačce? Podle Buttona je to chyba a nemyslí si, že se mu podaří návrat do špičkového týmu

Daniela Riciarda v příštím roce na startovním roštu neuvidíme. Australan by se mohl stát rezervním jezdcem některého z velkých týmů. Podle Jensona Buttona je to chyba.

Ricciardo se chce pokusit do F1 vrátit. Na stole měl v zásadě tři možnosti – jít do menšího týmu, jako je Haas, stát se rezervním jezdcem, nebo rok závodit v jiné sérii (třeba i v kombinaci s pozicí rezervního jezdce).

Končící jezdec McLarenu zvolí nejspíše cestu rezervního jezdce – původně se spekulovalo o jeho návratu do Red Bullu, nyní to vypadá spíše na Mercedes.

„Myslím, že nechtěl klesnout příliš hluboko a pracovat s týmem, který je více vzadu, protože pro jezdce, který přichází z týmu, který občas téměř vyhrává závody, je těžké najednou vědět, že bojujete o body,“ řekl Jenson Button pro Any Driven.

„Je to těžké. Ale stejně si myslím, že by to pro něj byl lepší krok. Jdi do týmu, tvrdě pracuj, ukaž lidem, co umíš, v autě, které ti možná vyhovuje trochu více, a pak lidé zapomenou, co se stalo rok předtím.“

„To je nyní ten problém – lidé zapomínají, jak je Ricciardo dobrý, protože měl těžký rok a půl nebo dva roky. Ale on má talent a v autě, které mu vyhovuje, by ukázal své schopnosti a pak by měl možnost znovu závodit ve špičkovém týmu. Ale sedět mimo? Lidé si prostě pamatují, co se stalo loni.“

„Je to ošemetné a opravdu si těžko dovedu představit jeho návrat do konkurenceschopného týmu poté, co si rok odpočine.“