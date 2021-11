Ricciardo musel kvůli chybě systému šetřit palivo

„Velmi brzy po startu jsme museli šetřit palivem,“ řekl Ricciardo. „Začal jsem dělat to, co jsem si myslel, že je už tak hodně, a nestačilo to.“

„Tom (Stallard, jeho inženýr) řekl, že musím udělat více, že to nestačí. Dostal jsem se do bodu, kdy jsme šetřením paliva ztráceli dvě sekundy na kolo. Začaly mi chladnout brzdy a pneumatiky. Začnete ztrácet přilnavost. Dostanete se to spirály.“

„Dobrou polovinu závodu jsem šetřili palivem a to nás vyřadilo. A pak Tom řekl, že už nemám palivem šetřit a mám maximálně tlačit na pilu. Šlo o chybu systému. Je to škoda, protože když jsem mohl tlačit na referenční čas, byl jsem schopen se tam dostat... ale dnes jsme byli vydáni na milost a nemilost chybě s odečtem paliva.“

„Je to nejvíce a nejdříve, co jsem kdy musel šetřit palivem. A nikdy to nestačilo.“

„Budu se na to dívat z té lepší stránky – jsem rád, že se to nestalo v boji o pódium, protože to by bylo to nejbolestivější. Ale rozhodně nás to připravilo o šanci bodovat.“

Šéf McLarenu Andreas Seidl po závodě nevěděl, co problém s palivem způsobilo.

„Z Danielovy strany to byl dobrý start do závodu, bohužel hodně šetřil palivo, což nečekaně dost ohrozilo jeho závod a jakoukoliv šanci vrátit se na body,“ vysvětlil Seidl. „Musíme analyzovat, proč se to stalo."