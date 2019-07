Ricciardo: McLaren má balíček, jaký bychom potřebovali

Renault vkládal velké naděje do balíku vylepšení, který nasadil do domácí Velké ceny Francie a u kterého doufal, že mu pomůže mít čtvrtý nejrychlejší vůz na roštu. To se ale nepovedlo a Renault nepřesvědčil ani v následujícím závodě v Rakousku, kde jeho jezdci nebodovali.

Naopak McLaren coby jediný zákaznický tým Renaultu dojel s oběma vozy na bodech a usadil se na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů.

„Podívejte se na mclareny, jednoznačně teď udávají tempo. Mají takový balík, jaký hledáme i my. Vypadá to, že mohou jet s větším přítlakem a efektivněji. Mají tedy vyšší přítlak, ale i tak na rovince ztrácí méně,“ říká Ricciardo.

„S naším balíkem nejsme schopni tak dobře využít přítlak. Ať je to spojeno s korelací ve větrném tunelu nebo s něčím jiným, myslím, že to všechno budeme zkoumat. Rozhodně ale něco nefunguje. Vím, že náš tým hodně investoval a výsledek za ty peníze zatím nepřichází.“

Ricciardo však považuje za pozitivní, že McLaren je nyní na čele týmů ze středu pole, jelikož to podle něj motivuje Renault a další týmy tlačit.

„V tuto chvíli jsou velmi rychlí. A jedna moje část je šťastná, že tlačí střed pole vpřed. Myslím, že nás to donutí dostat ze sebe více. Samozřejmě nejsme rád poražený, myslím ale, že nás to posune na další úroveň, to je teď náš cíl a musíme najít způsob, jak je dohnat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson