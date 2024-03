Ricciardo má své nejlepší časy v F1 za sebou, míní exmistr světa Jones

Ještě před rokem se zdálo, že je kariéra Daniela Ricciarda u konce.

Pak ale přišel zvrat, když Red Bull rozhodl o tom, že trápícího se nováčka Nicka de Vriese ve své rezervní stáji AlphaTauri (dnes RB) nechá nahradit právě Ricciardem.

Australan se nečekané šance následně solidně chopil a navzdory zranění, které ho připravilo o několik závodů, si zajistil sedačku u týmu z Faenzy i pro sezonu 2024. Navíc s nadějí, že by si pro ročník 2025 mohl vyjet angažmá u mistrovského Red Bullu.

První dvě velké ceny však nedopadly pro Ricciarda ideálně, když Australan ani jednou v kvalifikaci nestačil na kolegu Júkiho Cunodu a ani v závodech úplně nezářil.

V Bahrajnu sice dojel před Cunodou, ale tehdy Ricciardovi pomohla i lepší strategie. V Saúdské Arábii pak rodák z Perthu dojel až šestnáctý, když mu vedle nepovedené zastávky nepomohla ani jezdecká chyba v podobě roztočení se.

K současným výkonům Ricciarda se nyní vyjádřil jeho krajan a mistr světa F1 z roku 1980 Alain Jones.

„Ať už měl Daniel smůlu, nebo ne, jsem si jistý, že by chtěl mít lepší výsledky," řekl Jones deníku Herald Sun.

„Nakonec ale nemůžeme neustále obviňovat auto, což bylo v minulosti trochu tendencí,“ sdílel svůj názor bývalý závodník.

„Byl bych rád, kdyby se Danielovi v Melbourne (v domácím závodě, který se jede tento víkend, pozn. red.) hodně dařilo, a stejně tak byl bych rád, kdyby se Danielovi dařilo pravidelně...Myslím si však, že by se na něj muselo usmát štěstí, případně by se musel hodně zlepšit, aby mohl pomýšlet na místo u Red Bullu či v jiné silné stáji,“ uvedl dále Jones.

„Opravdu potřebuje mít nějaké velmi dobré výsledky a předvést dobrou show, nemůže být tam, kde je. Nerad to říkám, ale myslím, že nejlepší dny už má za sebou. Bez ohledu na to, co tvrdí někteří lidé, musí zkrátka začít porážet svého týmového kolegu,“ poukázal dosud poslední mistr světa F1 z Austrálie.

„Byl bych rád, kdyby byl konkurenceschopný, byl nahoře a bojoval o body. Myslím si ale, že by možná musel změnit pár věcí, abychom se toho dočkali,“ dodal Jones.