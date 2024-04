Ricciardo má stále na to podávat své nejlepší výkony, věří tým RB

Letošní výkony Daniela Ricciarda zatím zůstávají za očekáváním. Pilot stáje RB, který by se od příští sezony mohl teoreticky vrátit do Red Bullu, v dosavadních pěti závodech ani jednou nebodoval a navíc ve většině případů zaostával za svým mladším týmovým kolegou Júkim Cunodou.

Jeho šéf, Laurent Mekies, nicméně nepochybuje o tom, že Australan může i nadále podávat výkony na té nejvyšší úrovni.

Francouz na otázku, zda v Ricciardovi vidí stejný potenciál jako před tím, než se k týmu z Faenzy vloni připojil, podle Autosportu odpověděl:

„Určitě ano. DNA naší práce spočívá v tom, že se snažíme určit, jaké nastavení vozu je potřeba, aby vůz i jezdci podávali co nejlepší výkony, a tak to děláme s oběma našimi jezdci. U Júkiho jsme zaznamenali silný růst a u Daniela vidíme, že se vrací na svou úroveň.“

Podle Mekiese se Ricciardo postupně zlepšuje, i když se to zatím výsledkově neprojevilo.

„Už v Saudské Arábii jsme si začali říkat, že vidíme věci, díky kterým lépe chápeme, jak ho podpořit, takže ano, jeho trajektorie je dobrá. Ačkoliv jsme zatím nedosáhli našich cílů, chystáme několik věcí, které mu pomohou k tomu, aby se v autě cítil lépe. Bude to dobrá vzpruha pro jeho sebevědomí, vzhledem k tomu, jaký jsme viděli jeho progres v Číně,“ je přesvědčen šéf stáje RB.

Přestože si Ricciardo v poslední době vysloužil kritiku zvenčí, například z řad expertů či fanoušků, Mekies tvrdí, že jím vedený tým vnímá hlavně Australanovo odhodlání.

„Na rozdíl od toho, co je možná vnímáno zvenčí, se během celého tohoto obtížného začátku sezony choval velmi soustředěně, klidně a racionálně. Podívali jsme se na to, co potřebuje, aby mohl jet rychleji. Některé kroky můžete udělat rychle, ale nejprve je musíte pochopit,“ uzavřel Mekies.