Ricciardo: Jestli moje kariéra F1 skončí, tak pohádkový konec nenastal

Nad Australanem visí hrozba nahrazení Novozélanďanem Liamem Lawsonem kvůli jeho nevýrazným výkonům ve druhé polovině loňské a letošní sezóně, kdy se vrátil do formule 1 k týmu VCARB.

Ricciardo v polovině ročníku 2023 nahradil u týmu AlphaTauri (dnes VCARB) Nycka de Vriese a dostal tak ve F1 druhou šanci poté, co byl po sezóně 2022, kdy skončil u McLarenu, bez závodní sedačky.

Jak v části loňské sezóny, tak zejména v té letošní ale nepodává přesvědčivé výkony a množí se proto spekulace, že už od příštího závodu v texaském Austinu jej nahradí Liam Lawson. Novozélanďan za něj už zaskakoval na konci loňského roku, kdy se Ricciardo zranil při nehodě na Zandvoortu.

Z dosud osmnácti letošních závodů Ricciardo bodoval jen třikrát, přičemž nejlépe skončil osmý v Kanadě. Jeho týmový kolega Júki Cunoda zaznamenal dvakrát sedmé místo a má o 10 bodů více.

„Musím přiznat, proč jsem se vrátil po svém působení u McLarenu, a vždy jsem říkal, že se nechci vrátit jen proto, abych byl na startovním roštu,“ řekl Ricciardo pro Sky Sports F1 po závodě v Singapuru, kde projel cílem jako poslední klasifikovaný na 18. místě, a kromě nejrychlejšího zajetého kola získal od fanoušků také cenu Jezdec dne.

„Chtěl jsem se pokusit bojovat znovu o čelo a vrátit se k Red Bullu. Evidentně se to nepovedlo, takže si musím položit otázku 'Čeho ještě mohu dosáhnout? Za čím dalším tady mohu ještě jít?'

„Dal jsem do toho maximum. Řekněme, že pohádkový konec to nebyl, ale musím se také ohlédnout za těmi uplynulými 13 nebo kolika lety, a jsem hrdý.

„(Cena) Jezdec dne normálně asi není ničím, na co my piloti příliš hledíme, dnes ale mohu říct, že je to něco, čeho si vážím a něco to pro mě znamená.“

Pro F1 TV pak Ricciardo přiznal emoce, které v něm byly, „protože jsem si uvědomil, že to může být konec. Možná je to ale jen vyčerpáním po závodě. Je toho tolik, stejně jako záplava emocí, pocitů a vyčerpání. Kokpit je místem, na které jsem si za ty roky zvykl a chtěl jsem si jen užít ten okamžik.“

K samotnému závodu v Singapuru Ricciardo řekl, že po vyřazení v Q1 se tým rozhodl pro start závodu zvolit měkkou sadu pneumatik v naději, že by tím mohl získat nějaké pozice, to se ale nepodařilo.

Na konci závodu pak přezul na měkkou sadu a zajel nejrychlejší kolo, které do té doby držel Lando Norris.

Jelikož Ricciardo dojel mimo bodovanou desítku, bod za nejrychlejší kolo se neuděloval. Ricciardo tím ale mohl pomoci svému bývalému týmovému kolegovi Maxi Verstappenovi, který má nyní na čele průběžného pořadí náskok 52 bodů právě před Norrisem.

„Byl to náročný závod na předjíždění. Moc se nepředjíždělo. Na začátku jsme do toho s měkkou sadou šli agresivně a mysleli jsme si, že budeme mít štěstí, ale neměli jsme. Jestli Max vyhraje o bod, pak jsem si dnes zajistil pěkný vánoční dárek!“ uzavřel Ricciardo.