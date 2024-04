Ricciardo dostane pro GP Číny od týmu RB nové šasi

Jak nyní potvrdil sportovní ředitel týmu Alan Permane, RB již nové šasi pro Daniela Ricciarda chystá. Poprvé do něj Australan, který letos zatím zaostává za svým kolegou Júkim Cunodou, usedne za dva týdny v Číně.

V F1 bývá praxí, že každý jezdec usedne během sezony do několika různých šasi. Někdy tým poskytne svému pilotovi nový monokok dřív než bylo v plánu, například ve chvíli, kdy má o aktuálním šasi pochybnosti, nebo v případě, kdy chce dát jezdci nový impulz.

Podle týmu však minimálně první z těchto scénářů nenastal.

„Pro mě je podvozek velký kus karbonu, ke kterému připevníme zavěšení, motor a převodovku. Je opravdu velmi nepravděpodobné, že by s podvozkem byly nějaké výkonnostní problémy,“ uvedl Permane, kterého cituje Autosport.

„Nicméně chystáme nový podvozek, u kterého dává smysl, abychom ho dali Danielovi. Júki je navíc nyní velmi spokojený. Nemáme ohledně jezdců žádné preference,“ odmítl britský inženýr, že by měl mít Ricciardo proti kolegovi Cunodovi nějaké výhody.

„Jak jsem řekl, nepovažuji šasi za něco, co by mělo dělat rozdíly. Určitě nové šasi nenasazujeme kvůli problémům Daniela, aby bylo jasno,“ prohlásil Permane s tím, že si tým musí počínat opatrně, když vůz ladí podle preferencí Ricciarda.

„Není to snadné. Spoustu věcí můžete řešit pomocí nastavení. Zároveň ale nechceme auto zpomalit tak, aby bylo sice pohodlnější, ale pomalejší. Není důvod, aby Daniel nemohl řídit vůz tak, jak je, v jeho nejrychlejší podobě. To je jasné. Jsem si jistý, že to chápe, a to je to, co musíme udělat, dát mu co nejrychlejší auto,“ dodal na toto téma Brit.

V Suzuce s novou podlahou

Stáj RB bude v Suzuce závodit s upravenou podlahou. V Suzuce, která patří k rychlým okruhům, však jezdci italské stáje její výhody nejspíše příliš nevyužijí.

„Necheme tvrdit, že podlaha bude tady v Suzuce fantastická. Zaměřujeme se s ní především na pomalejší zatáčky, zatímco zde je spousta těch rychlých. Jsme tedy zvědaví, jak bude fungovat,“ dodal Permane.