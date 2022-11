Ricciardo dostal za kolizi s Magnussenem penalizaci pro Abú Dhabí

Daniel Ricciardo na startu letošního posledního závodu klesne o tři místa.

Ricciardo měl v osmé zatáčce kontakt se zadní části Magnussenova vozu, po kterém se vůz Haasu roztočil a zasáhl Ricciardův vůz.

„Stewardi uznali, že incident nebyl bezohledný,“ uvedli v zápise. „Nicméně určili, že incident se odehrál mezi dvěma vozy a nebyl ovlivněn dalšími vozy, a proto se nejedná o ‚incident v prvním kole‘ (který je posuzován mírněji, pozn. redakce). Stewardi určili, že Magnussen jel normálním způsobem pro tuto zatáčku a že neudělal žádné nevyzpytatelné pohyby. Stewardi tedy doznali, že Ricciardo nese plnou vinu za incident.“

Ricciardo: Nešťastné pro oba

„Jsem zklamaný, protože je vždy těžké, když váš závod skončí takhle rychle,“ řekl Ricciardo.

„Myslím, že největším zklamáním je, že to byl tak malý dotek, ale mělo to obrovské následky. Nečekal jsem, že se roztočí. Nejspíše to bylo tím úhlem, pod kterým jsme se dotkli, a prostě mu to odlehčilo zadek. “

„Mám pocit, že ve většině případů vám takový malý dotek projde, takže to bylo dost nešťastné pro nás oba.“