Ricciardo: Díky Drive to Survive mě a F1 začínají poznávat ve Spojených státech

První série Drive to Survive se v několika dílech věnovala Ricciardovu příběhu, když se na konci sezóny 2018 rozhodoval, zda opustit Red Bull a přestoupit do továrního týmu Renault, k čemuž nakonec skutečně došlo.

Ricciardo byl tento týden hostem The Daily Show, kde v rozhovoru s Trevorem Noahem mluvil o dopadu, jaký měl seriál ve Spojených státech amerických.

„Rozhodně cítím, že se F1 tady ve Spojených státech stala větší věcí. Drive to Survive ji dostalo na mapu,“ řekl Ricciardo.

„Ve Spojených státech jsem už strávil nějaký čas a až do minulého roku by mě nikdo ani nepozdravil. Ne ze špatného důvodu, ale nepoznali mě, že jsem pilotem F1. A teď je to: 'Viděli jsme tě na Netflixu, Drive to Survive bylo skvělé'. Nosíme helmy, takže většinu času nemůžou lidi vidět naše tváře. Pomůže to přiřadit obličej ke jménu.“

Díky seriálu na Netflixu F1 zaznamenala nárůst mladých fanoušků. Počátkem roku F1 uvedla, že 62 procent nových fanoušků je mladších 35 let.

Ricciardo je známý svými vtipnými momenty a Drive to Survive ukázala právě tuto Ricciardovu stránku jak na okruzích během závodních víkendů, tak mimo svět F1, například při jeho návštěvách rodné Austrálie. Podle samotného Ricciarda přitom bylo důležité zachovat určitý prvek zábavy.

„Vyrůstání v Austrálii, na slunci, změní vaši osobnost, jste šťastnější. Dělám svou vysněnou práci. Cestuji po světě, abych řídil auta na okruhu, což je úžasné,“ dodává.

28. února bude mít na Netflixu premiéru druhá řada Drive to Survive.

Foto: Getty Images / Dan Istitene