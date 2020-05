Ricciardo dává přednost fyzickému tréninku před hraním simulátorů

Max Verstappen nebo Lando Norris se vedle svých závodních kariér závodům na virtuálních tratích věnují již delší dobu. Někteří další jako Charles Leclerc, George Russell, Nicholas Latifi či Alex Albon na chuť závodům na počítači přišli až nyní, kdy kvůli nemoci COVID-19 nemohou soupeřit na reálných okruzích.

Naopak Ricciardo, který tráví karanténu na rodinné farmě v Austrálii, patří mezi piloty, kteří si zatím svět virtuálních závodů nevyzkoušeli.

„U něj je to jen o simulátorech. Chci tím říct, že na něm tráví polovinu dne. To není můj případ,“ říká o Verstappenovi Ricciardo pro The New Daily.

„Vím, že s mou soutěživou povahou bych na simulátoru, kdybych nějaký měl, strávil hodiny denně. Navíc mi chybí trénink na těchto simulátorech. Mám pocit, že (fyzické) trénování je produktivnější,“ dodává.

„Jsem velmi motivovaný. Řekl bych, že většinou dokonce preferuji trénovat sám. Rád chodím běhat sám a mám jen svůj prostor, poslouchám hudbu a dostávám se do své zóny. Chybí mi závodění.“

A jak Australan tráví volno, kdy zrovna netrénuje? „Když máme dobrý tréninkový den, tak je fajn zapnout televizi a dopřát si jednu sérii Ozark (na Netflixu).

„Teď běží 'The Last Dance'. Stal se ze mě fanoušek Michaela Jordana, takže mě to přitahuje. Jinak ale myslím, že mám celkem štěstí, že jsem na farmě. Nejsem uvězněn v bytě jen s mým telefonem a internetem.

„Dokonce jsem se pokusil zavést pár dní bez telefonu, kde nepoužíváte telefon, protože hodiny mohou ubíhat a já se tomu skutečně nechci příliš oddávat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson