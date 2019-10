Ricciardo dal po kvalifikaci průchod svým emocím

Renault měl být jedním z týmů, jehož zaměstnance potkaly žaludeční problémy. V posledním tréninku pak Ricciardo vůbec nevyjel a jeho týmový kolega odjel jedno kolo. Tým řešil problém se znečištěním chladicího systému a před kvalifikací měnil MGU-K v obou vozech.

V kvalifikaci pak obsadili jezdci Renaultu 12. a 13. místo. Tým byl zklamaný, ale je otázkou, zda je k tomu až tak velký důvod. Jezdci si mohou vybrat pneumatiky a lze očekávat, že odstartují na střední směsi. Budou mít tak výhodu na jezdce před sebou.

„Je to frustrující, že jsem nedokončil výše, ale dnes jsem to nemohl udělat,“ řekl Ricciardo. „Tým odvedl skvělou práci, abychom se dostali z obtížné situace. Nebylo to snadné, ale v Q1 jsme měli dobrý start, který byl relativně plynulý, ale Q2 byla trochu chaotická. Zítra se pokusíme odrazit zpět.“

Ricciardo dal v garáži FIA průchod svým emocím:

Foto: Getty Images / Charles Coates