Ricciardo chce ukončit kariéru v rodině Red Bullu. S dalšími týmy nejednal

Daniel Ricciardo přešel z Toro Rosso k Red Bullu v roce 2014 a celkem se mu tam dařilo. V roce 2019 přešel k Renaultu a následně k McLarenu, kde to ale už tak dobré nebylo.

Vloni se vrátil do AlphaTauri, která se letos přejmenovala na VCARB. Před letní přestávkou se spekulovalo, že by mohl nahradit Péreze, ale k tomu zatím nedojde.

„Ne, nehledal,“ reagoval Ricciardo ve Spa na dotaz Mirror Sport, zda pro příští sezónu hledal možnosti i jinde.

„Když jsem se vrátil do sportu a do rodiny Red Bullu, celou dobu jsem si říkal, že je tohle tak trochu moje poslední nebo druhá šance. Cítím, že když to nevyjde tady, tak už možná nikde jinde. Rozhodl jsem se pro tento přístup se vším všudy, také proto, že chci, aby to tady fungovalo.“

„V Renaultu a McLarenu jsem si určitě užil spoustu legrace – neohlížím se za tím se slovy ‚ser* na ně‘. Ty roky jsem si užil, ale tohle je pro mě domov a místo, kam patřím nejvíc. Je to jako tunelové vidění, snaha, aby to fungovalo. Ano, možná to nepůjde a možná nebudu mít místo, ale to jsem si zatím nepřipouštěl.“

„Možná je to riskantní, ale opravdu nemám zájem vést rozhovory s jinými týmy, protože mám pocit, že by mě to vykolejilo z toho, kam se snažím dostat. Je to ‚Red Bull nebo nic.‘ Pokud mě nepovýší, tak chci být pořád tady (ve VCARB).“

Ricciardo zatím zůstává tam, kde je. Cunoda už byl potvrzen pro příští rok. V případě Ricciarda tak platí pro rok 2025 tři možnosti – zůstane u VCARB, přemístí se do Red Bullu, nebo skončí úplně a nahradí ho Liam Lawson.