Ricciardo chce trávit s Renaultem více času a stmelit tak tým

Ricciardo na konci roku 2018 opustil Red Bull a připojil se k továrnímu týmu Renault. Po čtvrtém místě v Poháru konstruktérů v roce 2018 se Renault letos propadl na pátou příčku za McLaren, který jako zákaznický tým odebírá jeho pohonné jednotky.

„Pro příští rok mám nějaké nápady ohledně věcí, kterých mohu dělat více nebo je dělat lépe. Mám pocit, že jsem letos do týmu zapadl dobře, ale ohlížím se za sebe a říkám si, že mohu udělat více,“ říká Ricciardo.

„Chci být s týmem ještě více před začátkem sezóny a před testy. Mám také nějaké nápady, co bychom mohli dělat spolu jako tým, a to nejen po technické stránce, ale celkově. Do Barcelony chci jet s pocitem, že jsme se už rozjeli ještě před začátkem sezóny,“ popisuje.

„Třeba dělat věci, které pomohou pozvednout morálku, teambuildingy a další aktivity. Důležité je trávit čas s týmem i mimo trať. Dokonce i na trati je to s Cyrilem (Abiteboulem, šéfem týmu) občas jen o jednom 'ahoj' a to je jediné, co si za víkend řekneme, protože máme takové množství práce,“ dodává Australan, jehož týmovým kolegou bude od příští sezóny Esteban Ocon.

„Myslím, že pokud chceme vztah posunout na další úroveň, trávit spolu čas mimo okruh je dobrý nápad. Chci, aby se kluci trochu lépe poznali, pak budou chtít jeden pro druhého pracovat trochu tvrději,“ myslí si Ricciardo.

