Ricciardo chce letos s Renaultem získat pódium. Zůstane u týmu i příští rok?

Daniel Ricciardo stál na stupních vítězů naposledy v Monaku 2018, kde také získal své zatím poslední vítězství ve F1. Tehdy to ale bylo v barvách Red Bullu. S Renaultem byl vloni ve své první sezóně nejlépe čtvrtý v Monze.

„Opravdu stále věřím, že Renault bude na pódiu,“ řekl Ricciardo. „Když jsem podepsal tuto počáteční dvouletou smlouvu, viděl jsem v tom podpisu pódium, pokud mě chápete.“

Australan uvedl, že je to jeho osobní cíl. „Myslím, že je to dosažitelné.“

Pokud jde o celkové cíle, je Ricciardo zajedno se zbytkem týmu – cílem je bojovat s předními týmy ale letos získat čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

„Když jsem se dostal do Renaultu, podíval jsem se na infrastrukturu a zařízení a ta jsou skvělá,“ řekl. „Není toho moc, co by nám scházelo ve srovnání s velkými týmy.“

„Přichází týmová práce. Jde o využití každého člena týmu nejefektivnějším způsobem, nejde o to, abyste měli ve svém týmu nejchytřejšího muže z celé F1, nejde o jednoho člověka, ale o to, jak se všichni spojí.“

„Minulý rok jsem viděl, jak v týmu v průběhu roku rostla sebedůvěra. Tohle je potřeba také obnovit. Pokud jde o týmového ducha a týmovou morálku, musíte to znovu dostat do týmu a atmosféry. Na tomhle také pracuji.“

Zůstane v příštím roce?

Ricciardovi na konci letošního roku končí smlouva. Renault by byl rád, kdyby zůstal, ale uvědomuje si, že nemusí být snadné ho udržet.

„O tomto roce nemáme vysoká očekávání. Pro Daniela je to škoda, že druhý rok nebude nic lepšího,“ řekl Alain Prost.

„Myslím, že to bude více o jeho vnímání toho, co bychom mohli udělat pro rok 2021 a také realistické ohledně nabídek, které bude mít od jiných týmů.“

„Rozhodne sám, ale brzy si promluvíme. Nemáme to ve svých rukou, to je jisté.“

Podobně mluvil také Cyril Abiteboul. „První věcí, kterou si myslím, že bude chtít, je zjistit, zda jsme schopni mu poskytnout lepší auto, protože upřímně řečeno, pokud to letos nedokážete udělat, proč bychom to měli dokázat příští rok? Plně to chápu.“

Otázkou je, zda by Ricciardo reálně měl možnost odejít někam, kde na tom bude lépe. U Ferrari to aktuálně vypadá na prodložení s Vettelem. Mercedes by o dobrého jezdce mohl mít zájem, ale reálnější je příchod Russella. Do Red Bullu vedle Verstappena se asi Ricciardo chtít vracet nebude.