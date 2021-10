Ricciardo chce dořešit Abiteboulovo tetování

Ricciardo závodil za Renault ve formuli 1 v letech 2019 a 2020. S Abiteboulem přitom uzavřel sázku, podle které si musí šéf týmu nechat udělat své první tetování, pokud se Ricciardovi podaří v některém ze závodů dosáhnout na stupně vítězů.

Ricciardovi se to povedlo v loňské Velké ceně Eifelu na Nürburgringu, kde dojel třetí za Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem.

Původně mělo k tetování dojít v zimě, situaci ale zkomplikoval Ricciardův přestup do McLarenu a Abiteboulův odchod z pozice poté, co se tým přejmenoval na Alpine.

Zdálo se proto, že celá věc kolem tetování vyšumí. Abiteboul nicméně kontaktoval Ricciarda po jeho senzačním vítězství ve Velké ceně Itálie, což znovu celou záležitost otevřelo.

Ricciardo podle svých slov dostal od Abiteboula email, na který zatím neodpověděl. Má to ale v plánu spolu s dokončením celé sázky.

„Měl jsem obrovský počet emailů, zpráv na WhatsAppu a dalších věcí, a viděl jsem od něj email. Bylo tam téma tetování, takže stále věřím tomu, že bychom to mohli stihnout do konce roku. Jinak se to bude protahovat a stane se to starou zprávou, takže jsem rozhodnutý to uskutečnit.“

Ricciardo by chtěl, aby tetování odkazovalo na německý okruh Nürburgring, kde byl úspěch dosažen.

„Budeme muset trochu popřemýšlet, pravděpodobně to bude něco se mnou, ale s německým nádechem. Je to samozřejmě místo, kde jsme toho dosáhli,“ dodal Australan.

Také letos se Ricciardo vsadil, že se dostane na pódium, a také tentokrát sázku vyhrál. Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown mu proto bude muset na projížďku půjčit vůz NASCAR Chevrolet Monte Carlo z roku 1984, se kterým závodil Dale Earnhardt a který je teď součástí Brownovy osobní sbírky.