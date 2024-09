Ricciardo by si dnes přál na startovním roštu Nelsona Piqueta Jr.

V Singapuru se spekuluje o tom, že by se mohlo jednat o poslední závod Daniela Ricciarda ve F1 – nebo alespoň u týmu Racing Bulls. Tým potvrdil, že po tomto víkendu bude hodnotit formu svých jezdců, což prý ale udělal v sezóně už několikrát.

Ricciardo vypadl v Q1 a do závodu odstartuje ze 16. místa. Jeho týmový kolega Júki Cunoda, který už byl dříve potvrzen pro příští rok, to bude mít k bodům výrazně blíže – odstartuje z osmého místa.

„Moc jsme toho nezměnili,“ vysvětlil Ricciardo. „Včera (v pátek, pozn. redakce) jsme na tom byli dobře, takže jsme byli celkem optimističtí.“

„Upřímně řečeno, střední směs dnes ráno byla dobrá, přišlo mi, že jsme začali stejně jako včera, ale pak jsem nasadil měkké a nebylo to dobré. Trochu jsme to doladili pro kvalifikaci a myslel jsem, že to bude v pořádku, ale zase jsem se na měkké necítil dobře.“

„Bylo to... Řekl bych mizerné, protože jsme včera byli někde, skutečně, a nečekali jsme... nebyly tam žádné velké chyby, ale věděl jsem, když jsem přejel čáru, že to není rychlé. Prostě to nebyl tak příjemný pocit.“

„Vypadnutí v Q1 je se všemi sračk*** okolo dost na nic. Upřímně řečeno, myslel jsem si, že to dnes bude dobrý den. Jak jsme mohli vypadnout už v Q1?“

„Nevím, jak se mám dívat dopředu na neděli... Snažím se být optimistický, ale dnes to byl velmi pesimistický den, takže se půjdu utopit do své ledové vany...“

„Doufejme v dobře načasovaný safety car. Přiveďte Piqueta zpět, ať se to podaří,“ řekl Ricciardo v narážce na závod v roce 2008. Nelson Piquet Jr. tehdy úmyslně boural a pomohl tak Alonsovi k vítězství.