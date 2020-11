Ricciardo by před Vettelovým odchodem z F1 rád získal jeho helmu

Ricciardo patří mezi sběratele helem svých soupeřů. V průběhu kariéry již získal řadu přileb svých rivalů. V jeho sbírce mu však zatím stále chybí helma jeho týmového kolegy z Red Bullu z roku 2014.

„Upřímně, Sebastianovu,“ odpověděl Ricciardo na dotaz, čí helmu by nejraději získal.

„Zatím jsem ji se Sebastianem nevyměnil, protože ale byl mým týmovým kolegou, bylo by to hezké. Možná teď mám trochu více času, když tady (ve F1) ještě chvíli zůstane, kdyby ale letos skončil, bylo by lepší udělat to rychle. Musím se zeptat Sebastiana, zatím jsem to neudělal.“

Když Lewis Hamilton na Nürburgringu vyrovnal v počtu vítězství rekord Michaela Schumachera, dostal z rukou syna sedminásobného mistra světa F1 Micka jako dárek právě Schumacherovu helmu. Ricciardo to označil za jeden z nejlepších dárků, které ve F1 viděl.

V průběhu let dostal Ricciardo množství dárků, nejraději má ale svou sbírku přileb.

„Když jsem odcházel z Toro Rosso, což je dnešní AlphaTauri, dali mi volant, což podle mě bylo opravdu úžasné. Red Bull mi pak dal terénní motorku, to bylo také skvělé,“ popisuje Australan.

„Mám i sbírku přileb. Každý rok se snažím udělat několik výměn. Rád si nechávám kolekci se svými designy, rád ale také měním s dalšími jezdci. Pro pilota je to známka nejvyššího respektu, vždy je to zábavné. Uvidíme, s kým budu měnit letos. Přilby zabírají dost místa, takže musím začít řešit pořádnou místnost, abych si je všechny mohl nechat. Ale to je pěkný problém k řešení.“