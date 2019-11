Ricciarda těší, že Renault bude s Toro Rosso ještě bojovat o páté místo v Poháru konstruktérů

Překvapivé druhé místo Pierra Gaslyho ve Velké ceně Brazílie pomohlo Toro Rosso přiblížit se před posledním závodem sezóny pátému Renaultu na rozdíl pouhých osmi bodů.

Podle Ricciarda je proto dobře, že Renault bude mít o co bojovat i v posledním závodě sezóny.

„Samozřejmě bych byl rád, abychom to byli mi spíše než oni (kdo získá hodně bodů), líbí se mi ale, že nás to pro poslední závod drží pod tlakem. Nedovolí nám to povolit a v Abú Dhabí budeme mít opravdu o co bojovat. Je to trať, kterou mám skutečně rád. Vždy se mi tam dařilo, takže jsem na to připraven,“ říká Ricciardo.

Pohár konstruktérů před posledním závodem 5. Renault - 91 bodů

6. Toro Rosso - 83 bodů

7. Racing Point - 67 bodů

8. Alfa Romeo - 57 bodů

Australan také věří, že okruh Yas Marina bude sedět i jeho renaultu. „Když se podívám na výsledky týmu z loňského roku, jsou velmi podobné. Na spoustě okruhů, na kterých jsem se trápil, jsme se potýkali i minulý rok. Vím, že v Abú Dhabí měl skvělý závod Carlos (Sainz Jr.), takže na to budu myslet a půjdeme do toho pozitivně.“

Šéf týmu Toro Rosso Franz Tost je v otázce souboje o páté místo opatrnější. Před sedmým týmem Racing Point má Toro Rosso náskok šestnáct bodů.

„Nikdy nevíte, co se stane. Proto buďme opatrní. Jsme jen osm bodů za Renaultem, což znamená, že to (páté místo) je stále reálné. Musíme být ale chytří,“ řekl Tost.

„Musíme nastavit vůz správným způsobem. Abú Dhabí je další trať a snad budeme konkurenceschopní i tam.“

Foto: Getty Images / Lars Baron