Ricciarda mrzí vypadnutí v Q1, Cunoda postoupil do nejlepší desítky

Daniel Ricciardo poprvé v kariéře vypadl v kvalifikaci na domácí Velkou cenu Austrálie formule 1 už v první části poté, co mu sportovní komisaři smazali čas za překročení limitů trati. Jeho týmový kolega z týmu RB Júki Cunoda postoupil do Q3.

Ricciardo se posledním pokusem zachránil z kvarteta nepostupujících z první části. O pár sekund později ale spadl zpět na 18. místo, když mu byl odebrán čas za překročení traťových limitů ve čtvrté zatáčce.

„Ani bych neřekl, že jsem byl za čárou, když se to stalo. Pierre (závodní inženýr) mi to řekl a já věděl, co to znamená. Ani teď si ale nemyslím, že jsem byl úplně za čárou,“ řekl Ricciardo.

„Věděl jsem, že jsem s tím ve čtvrté zatáčce bojoval a věděl jsem, že jsem byl trochu širší, ale stane se to a vy pak už přemýšlíte nad další zatáčkou, takže jsem na to skoro zapomněl, než mi to řekl.

„Cítil jsem, že jsem do toho kola dal všechno, takže jsem s ním byl spokojen.

„Tým se od Saúdské Arábie hodně snaží napravit některé věci, nastavit auto a nasadit nové díly. Vypadalo to lépe, jsem ale stále trochu skeptický.“

Cunoda v Q3, soustředí se na závod bez chyb

Až mezi deset nejlepších se naopak probojoval Júki Cunoda, který svým posledním pokusem z nejlepší desítky vyřadil Lewise Hamiltona.

„Jsem rozhodně šťastný. Nečekal jsem, že budu na osmém místě. Jsem velmi šťastný a velké díky týmu, který mi dal velmi vyrovnané auto. Od prvního tréninku jsem se cítil dobře,“ řekl.

Cunoda se nyní musí soustředit na závod. Pokud neudělá chybu, mohl by podle svých slov získat body.

„Poslední dva závody pro nás byly velmi frustrující, takže to teď potřebujeme. Když se nám podaří to všechno poskládat dohromady, možná můžeme i bodovat.“