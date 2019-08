Ricciarda Gaslyho konec u Red Bullu nepřekvapil. Není to nespravedlivé, říká

„Abych byl upřímný, nemyslím si, že je to nespravedlivé,“ řekl Ricciardo k výměně jezdců u Red Bullu. „Myslím, že museli něco udělat.“

„Není to nic proti Pierrovi. Nemám s ním problém a mám ho jako člověka rád. Nejsem rád, že ho vidím vracet se k Toro Rosso, ale realita je taková, že mu Red Bull dal šest měsíců.“

„Nechci říkat, že to bylo neočekávané. Jsem si jistý, že Pierre měl pravděpodobně tušení, že se něco může změnit. Je to realita jejich programu. Je to samozřejmě škoda, ale myslím, že Red Bull musel něco udělat, takže teď je tady Albon, který dostal šanci. Uvidíme, jak mu to půjde.“

Podle Ricciarda měl Red Bull od Gaslyho určitá očekávání, která zjevně nenaplnil.

„Nemyslím si, že očekávali, že Pierre porazí Maxe, ale ztráta byla někdy příliš velká. Kdyby to byla desetina, dvě desetiny nebo možná dokonce tři, bylo by to o něco lepší.“

„Nevím, jen spekuluji. Netuším, co od něj Red Bull očekával, ale pravděpodobně neočekávali, že porazí Verstappena, ale že bude blíže a získají více bodů. Odhaduji, že očekávali něco takového.“

„(Verstappen) získal dvě vítězství, měl několik pódií. Myslím, že očekávali možná alespoň jedno pódium od Pierra. Není to můj problém, ale jediné, co řeknu, je, že to není poprvé, co to udělali, takže to opravdu není šok.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone