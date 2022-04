Ricciarda by nepřekvapilo, kdyby McLaren letos vyhrál závod

„Jestli to přijde, tak o něco později, než bychom si určitě přáli,“ odpověděl Ricciardo na otázku The Race, zda musel McLaren přehodnotit svá očekávání pro letošní sezónu, pokud jde o boj o vítězství.

„Ale aniž bychom předbíhali, kdybychom někdy letos přijeli a vyhráli závod, vlastně bych nebyl překvapen, protože stále věřím v tým a v proces, který máme, v lidi, které máme k dispozici, abychom mohli odvést práci. Mám stoprocentní důvěru a věřím v lidi, jako je Andreas.“

„Bahrajn byl trochu krizový režim. Myslím, že jsme se z toho dostali, ale je pravda, že tuhle loď musíme otočit a myslím, že je to přinejmenším jeden z nejlepších chlapů, kteří to dokázali. Tak se mě zeptejte za šest měsíců a možná mě nepřekvapí, kde jsme.“

Čeká ho domácí závod

Formule 1 zavítala do Austrálie naposledy v roce 2020, ale kvůli covidu byl víkend zrušen krátce před začátkem prvního tréninku. Tento víkend snad už F1 nic nezastaví. Pro Ricciarda to bude po delší době domácí závod, pro všechny pak premiéra na upraveném okruhu.

„Jsem nadšený, že se vrátím domů. Rozhodně,“ řekl Ricciardo. „Víte, už je to nějaký čas a ano, slyšel jsem, že prodeje byly šílené a bude to úžasná atmosféra.“

„Nemohu se dočkat. Samozřejmě je to pro mě osobní, protože jsem Australan, a je to domácí závod a to je privilegium. Ale každý jezdec, se kterým o Melbourne mluvím, ho miluje.“

Ricciardo se těší na upravenou trať. „Uvidíme, jaké závodění to přinese.“