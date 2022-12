Rezervní pilot Astonu Martin Drugovich by chtěl příští rok i závodit

Rezervní jezdec Astonu Martin Felipe Drugovich doufá, že kromě svého programu ve formuli 1 bude mít možnost příští rok také v nějaké jiné závodní sérii.

Drugovich se letos stal šampionem FIA formule 2 a podle pravidel tak příští rok v této juniorské kategorii už nemůže působit. Brazilec se stal rezervním jezdcem týmu F1 Aston Martin, se kterým se tak bude účastnit řady závodů, ale také pracovat na simulátoru a objeví se v několika pátečních trénincích v rámci velkých cen.

Aston Martin mu nabídl, aby si kromě toho hledal ještě závodní sedačku v jiné sérii a aktivně i příští rok závodil.

„Budu dělat rezervního jezdce u Astonu Martin, budu sledovat tým a co nejvíce se učit, absolvuji také několik prvních pátečních tréninků, takže se mám na co těšit,“ řekl Drugovich na večeru předávání cen FIA v Boloni.

„Tým by mě rád nechal dělat něco jiného, zatím nevím, co to bude, snažíme se ale zjistit, jestli je šance pokračovat v závodění, prioritou ale bude formule 1.“

Brazilec nejmenoval konkrétní kategorii, má ale pár nápadů.

„Zatím nemáme žádný skutečný směr. Jen doufám, že někde budu moci závodit, aby to nekolidovalo s formulí 1. Musí to být program, který mi z mého roku příliš mnoho nevezme. Budu se dívat na cokoliv nad formulí 2 - hypercar, super formule, zatím nevím.“

Podle Drugoviche „by bylo úžasné“ také nastoupit příští rok do závodu 24 hodin Le Mans.