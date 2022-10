Rezervní jezdec, Haas, IndyCar? Kam zamíří Daniel Ricciardo v příštím roce?

Daniela Ricciarda čekají čtyři poslední závody za McLaren. Co bude dělat v příštím roce?

Ve vysílání Sky Sports zaznělo, že by se Ricciardo mohl stát rezervním jezdcem Red Bullu, se kterým ve F1 začínal (ačkoliv reálně debutoval v HRT).

Nebylo by to překvapující. Mnoho jezdců, kteří přišli o sedačku, se stalo rezervním jezdcem – někteří se pak dokázali do F1 vrátit.

Na otázku, zda už má dohodu s některým týmem na podobnou pozici, odpověděl Ricciardo pro Autosport: „Nemám, nemám. Zatím je všechno jen v rovině fám.“

„Jednám? Ano, ale zatím k žádnému podpisu nedošlo.“

Ricciardo řekl, že „bude stále nablízku“, protože „mám stále ambice pro rok 2024“, kdy se bude snažit o návrat k závodění na plný úvazek.

„Od sportu se úplně neodpojím, ale samozřejmě pro rok 2024 není nic jisté. Ale pořád tu budu a budu se snažit pracovat na tom, abych se vrátil.“

Po tomto víkendu je ve hře už jen jedno volné místo – u Haasu. Samozřejmě za předpokladu, že Williamsu vyjde plán se Sargeantem. Pokud by nezískal superlicenci, museli by v Grove hledat náhradní řešení.

„Vzhledem k tomu, co je v současné době k dispozici, mám pocit, že je lepší držet se plánu, který mám, a usilovat o něco jiného,“ řekl Ricciardo.

Na IndyCar „kašle“

Romain Grosjean na Twitteru napsal, že Ricciardo je jako „stvořený pro IndyCar“. Francouz sám po konci ve F1 přešel do americké série a dokonce začal závodit na oválech.

Na otázku webu Motorsport.com, zda by uvažoval o přestupu do IndyCar, Ricciardo odpověděl: „Na to kašlu. Ovály mě děsí.“

„Moje kariéra ve formuli 1 ještě neskončila, takže tohle je opravdu na prvním místě. Nechci odbočovat, řekl bych, že hlavně z tohoto důvodu. Ale také ovály, to fakt ne.“

V IndyCar se jezdí také na klasických a městských tratí. „Vypadají zábavně, ale protože jsem ještě neskončil ve F1, tak jsem se do toho nepouštěl. Ta romantická část, jako je Amerika a tak, to by byla zábava. Ale je to spíš fantazie.“