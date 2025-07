Revolut vstupuje do Formule 1. Bude titulárním sponzorem Audi

Globální finanční technologická společnost Revolut příští rok vstoupí do F1 jako titulární sponzor Audi.

Audi se podařil husarský kousek. Našla skutečně zajímavého titulárního sponzora – britskou finanční technologickou společnost Revolut, kterou asi není potřeba příliš představovat. Mnoho klientů má také v Česku. Jedná se o aplikaci, která umožňuje vydat debetní kartu, mít účty v různých měnách, investice a začíná fungovat také jako mobilní operátor.

V příštím roce se Revolut stane titulárním sponzorem Audi. Letos jezdí tým ve F1 naposledy pod názvem Sauber a má dva titulární sponzory – sázkovou společnost Stake a streamovací platformu Kick.

„Audi vstupuje do Formule 1 s jasným cílem – využít tuto platformu jako technologicky relevantní a ekonomicky udržitelnou investici do budoucnosti značky Audi,“ řekl CEO Audi Gernot Doellner, kterého cituje The Race.

„V Revolut jsme našli partnera, který sdílí naše ambice a přístup. Formule 1 je globální scéna, která nám nabízí příležitost společně oslovit nové cílové skupiny a vzbudit nadšení pro naše produkty.“