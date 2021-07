Revoluce! Peugeot představil hypervůz pro WEC a Le Mans bez zadního křídla

Peugeot 9X8. Nová zbraň, se kterou se francouzská značka příští rok vrátí do Le Mans a kterou nasadí do kompletní sezony vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC. Nový model postavený podle pravidel Le Mans Hypercar disponuje hybridní pohonnou jednotkou a na trati by se měl poprvé objevit před červencovým podnikem WEC v Monze.