Reverzní startovní rošty? To raději žádné sprinty, tvrdí Wolff

Podle Tota Wolffa by měl být v případě F1 na prvním místě sport a až poté atraktivita závodů.

Poslední zprávy hovoří o tom, že vedení formule 1 zvažuje o změně konceptu sprintových závodů, které jsou součástí královny motorsportu (v případě některých víkendů) již třetím rokem.

Spekuluje se dokonce o tom, že by se v případě sprintových závodů mohly využívat tzv. reverzní startovní rošty – v takovém případě by pořadí jezdců na startu sprintu bylo určeno například na základě výsledků kvalifikace pro hlavní závod s tím, že by se několik prvních pozic otočilo.

Podobný princip je již uplatňován například ve formuli 2.

Proti takovému nápadu se nicméně nyní ohradil šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Ohledně závodů jsem konzervativní. To bych byl raději, kdyby žádné sprinty nebyly,“ uvedl Wolff, kterého cituje web RaceFans.net, když se měl vyjádřit k reverzním startovním roštům.

„Jestliže začneme do všeho ještě více zasahovat a ještě přidáme reverzní rošty, přejdeme spíše k formátu juniorských formulí, kde je sport až za zábavou, přičemž sport má být před ní,“ přiblížil svůj pohled 51letý Rakušan.

„Přitahuje nás to, co ukáží stopky. Vytváření umělých her kolem sprintů není něčím, co bych preferoval. Je to ale můj názor. Nakonec se všechny týmy musí se Stefanem shodnout (Domenicalim, šéfem F1, pozn. red.) na tom, co je pro tento sport nejlepší,“ dodal Wolff.