Reverzní rošt zřejmě nebude. Proti je také McLaren

Formule 1 by chtěla v příštím roce zavést reverzní rošt. Do sobotního krátkého kvalifikačního závodu by jezdci startovali v opačném pořadí, než v jakém jsou aktuálně v šampionátu. Sprint by určil pořadí pro start nedělního závodu. Pro ale musí být v nové komisi 28 z 30 hlasů, což znamená, že i když bude FIA (10 hlasů) a FOM (10 hlasů) pro, musí se najít alespoň osm týmů, které také zvednou ruku. Proti je dlouhodobě Mercedes, nejspíše také Racing Point a nově i McLaren.

„Z pozice McLarenu je to pro nás docela jasné,“ řekl Seidl. „Formule 1 by měla být šampionátem, kde každý pracuje podle stejných pravidel a nejlepší tým s nejlepším vozem a s nejlepším jezdcem je na konci kvalifikace vpředu. Pokud v neděli jde všechno dobře, tak je také vpředu a vyhraje závod. Proto absolutně nepodporujeme myšlenku zavádění reverzních roštů.“

„Jednoduše musíme přijmout a respektovat to, co Mercedes udělal za poslední dva roky, aby si vybudoval tuto dominanci. Zaslouží si tam být, protože odvádějí tu nejlepší práci.“

Seidl věří, že změny pro rok 2022 nabízejí lepší příležitost ke zlepšení úrovně závodění a bez zavedení „umělých“ prvků.

Nutno říct, že myšlenku reverzních roštů nepodporují ani jezdci – snad žádný se nevyjádřil jasně pro. Argumenty jsou podobné jako v případě Seidla – vyhrát má ten nejlepší. Proti jsou dokonce i jezdci Williamsu, kteří by v případě reverzního roštu startovali vpředu. George Russell řekl, že by si pak připadal jako hlupák.