Reverzní rošt letos neuvidíme

Formule 1 v pátek koketovala s myšlenkou, že by se druhý závod v Rakousku, který se bude jmenovat Velká cena Štýrska, jel v odlišném formátu. V sobotu by se odjel závod o délce 30 minut, přičemž jezdci by do něj startovali v opačném pořadí, než v jakém jsou v šampionátu (v Rakousku tak zřejmě v opačném pořadí, než v jakém dojedou první závod). Podobně by se mohl jet také druhý závod v Silverstonu.

Proti byl ale Mercedes. V současné době sice lze pravidla měnit i 60 % většinou, ale to pouze v případě, že zmírňují následky současné krize, což navrhovaná změna formátu závodního víkendu určitě nedělá. Musí se tak postupovat klasickou cestou a pro změnu letošních pravidel musí být jednomyslně všechny týmy.

Návrh se diskutoval v pátek, v sobotu byla týmům rozeslána konečná verze a podle Motorsport.com měly týmy možnost provést simulace podobného řešení, i když některé týmy tak učinily už v říjnu, kdy se o této možnosti diskutovalo poprvé.

K formálnímu hlasování ale nedošlo a zřejmě ani nedojde. Druhý závod v Rakousku se tak pojede v klasickém formátu s hodinovou kvalifikací.

