Reverzní rošt je mrtvý. Domenicali ale zvažuje sobotní sprinty

Formule 1 chtěla vloni vyzkoušet v některých víkendech kombinaci reverzního roštu a kvalifikačního závodu. Jezdci by se v kvalifikačním závodě seřadili v opačném pořadí, než v jakém jsou v šampionátu. Kvalifikační závod by pak určil pořadí pro hlavní závod. Proti byl ale Mercedes.

Nyní je návrh zpět, ale v měkčí podobě. S kontroverzním reverzním roštem se už nepočítá.

„Reverzní rošt skončil,“ řekl Domenicali, kterého cituje Motorsport.com. „To je něco, co mohu potvrdit.“

„Myslím, že je důležité přemýšlet o nových nápadech, jak být atraktivnější nebo zajímavější, ale nesmíme přijít o tradiční přístup k závodění. To je něco, co jsme se naučili, když jsme každé dva dny měnili formát kvalifikace a spálili si prsty.“

Šéf formule 1 potvrdil, že F1 diskutuje s týmy o sobotním sprintu. „Přemýšlíme, zda by to mohlo být testováno již letos. Diskutujeme o tom s týmy na vhodné půdě. Myslím, že by tohle mohla být ta věc, která udělá F1 atraktivnější.“

Podrobnosti Domenicali neuvedl. Vzhledem k tomu, že by reverzní rošt zaveden nebyl, musela by pořadí pro sprint určit například zkrácená kvalifikace, případně jeden z tréninků apod.