Restu u Ferrari nikdo nahrazovat nebude, potvrdil Binotto

Resta se do Ferrari vrátil teprve nedávno z Alfy Romeo. Nyní kvůli zavádění rozpočtového stropu míří do Haasu. Pracovat by měl ale i nadále v Maranellu, i když v budově oddělené od zázemí Ferrari.

„Nebudeme mít technického ředitele,“ řekl Binotto, kterého cituje RaceFans. „Když se Simone Resta přestěhuje z naší organizace, jeho povinnosti převezme Enrico Cardile, který je dnes zodpovědný za celou oblast šasi.“

„Nemáme tedy technického ředitele, který by měl pod sebou všechny pozice technických oddělení Ferrari, jako jsou pohonná jednotka, dodavatelský řetězec apod.“

„Pokud se mě také zeptáte, jestli hledáme další lidi, kteří by se připojili k naší organizaci, aby ji posílili, myslím, že to je něco, v čem jsme jako Ferrari vždy zcela otevření.“

„Pro nás je důležité se dívat se a ujistit, že pokud identifikujeme jednoho nebo více lidí, přinesou tito lidé do Ferrari nějakou přidanou hodnotu.“