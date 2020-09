Restart v Mugellu řešili jezdci přes WhatsApp. Pak poslali Masimu dopis

Podle některých jezdců zhasla světla na safety caru příliš pozdě. Někteří jezdci zrychlovali, jiní zpomalovali a došlo k nehodě.

Asociace jezdců grand prix (GPDA) zaslala řediteli závodu formule 1 Michaelovi Masimu dotaz, zda by nebylo možné zlepšit restart po zajetí safety caru. Téma bude projednáno na pátečním briefingu jezdců a také na zasedání GPDA, které na něj naváže.

Situaci řešilo vedení GPDA – Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Alex Wurz společně s právní zástupkyní Anastasií Fowlovou. Poté kontaktovali Masiho.

„Měli jsme několik diskusí se Sebem, Alexem a Anastasií ve skupině GPDA na WhatsAppu,“ řekl Grosjean. „A napsali jsme dopis Michaelovi Masimu a pokusili jsme se zjistit, co můžeme udělat lépe.“

„Nemyslím si, že by v Mugellu z hlediska restartů něco vybočovalo. Byla to spousta malých věcí, které nakonec vedly k velké havárii, ale možná by mohla pomoci vylepšení některých pravidel. A to je to, o čem chceme diskutovat, abychom se vyhnuli tak strašidelnému okamžiku.“

„Měli jsme velké štěstí, že to neskončilo tím, že se někdo zranil, protože to byla kolize v docela velké rychlosti.“