Restart sezóny bude pro Pirelli náročný. Za pár měsíců musí vyrobit 35 tisíc pneumatik

Pirelli muselo po zrušené Velké ceně Austrálie zničit 1800 pneumatik, které byly sudnány z ráfků. Kvůli možnému poškození při sundávání se už pneumatiky nesmí znovu použít.

Restart sezóny pro Pirelli nebude jednoduchý. „Snažíme se k tomu přistupovat flexibilně,“ řekl Mario Isola pro Motorsport.com.

Podle pravidel musí Pirelli vědět o přesné alokaci pneumatik 8 týdnů před závodem v Evropě a 14 týdnů před závodem mimo Evropu. V současné situaci to ale platit nebude.

Isola prozradil, že Pirelli stáhlo všechny pneumatiky, které byly odeslány do Bahrajnu a Vietnamu a zastavilo odeslání pneumatik do Číny.

„Kromě toho jsme již zahájili výrobu pro dalších pár akcí, takže máme zásobu pneumatik, která je okamžitě k dispozici pro použití.“

Zatím se předpokládá, že sezóna začne v Rakousku a poté by se měla F1 přesunout do Velké Británie – pokud tamní vláda do té doby uvolní opatření, která posílají všechny po příjezdu na ostrovy do karantény, nebo pokud dostane F1 výjimku. Další harmonogram sezóny je ale zatím nejasný.

Isola uvedl, že Pirelli potřebuje výhled na delší období, „abychom si byli jisti, že jsme schopni dodat pneumatiky nejen pro první nebo pro prvních pár akcí, ale pro zbytek sezóny.“

„Pokud budeme mít první část sezóny v Evropě a potom se přestěhujeme do Asie a Ameriky, znamená to pro výrobu bude docela rušné období.“

„Pravděpodobně budeme muset vyrobit zhruba 35 000 pneumatik za několik měsíců a ne za jeden rok. Asi si dokážete představit dopad na výrobu.“

Pirelli jedná s týmy, které jsou ochotné věci nekomplikovat. Týmy si totiž mohou velkou část sad vybrat samy, což by asi mělo platit stále, ale bude se to muset urychlit.

Opatření v paddocku

F1 chystá řadu opatření, aby se zabránilo šíření nákazy. Všichni v paddocku mají projít testy na COVID-19, které se budou každé dva dny opakovat. Zaměstnanci týmů mají navíc žít „v bublinách“, což znamená, že se nebudou stýkat členové různých týmů.

Existuje ale personál z FIA nebo právě z Pirelli, u kterého podobná izolace není možná. Tito lidé se pohybují napříč týmy.

„Pirelli má v každé garáži inženýra. Už jsme o tom diskutovali. Jednou z otázek bylo, zda je možné vyhradit prostor v garáži jen pro inženýra Pirelli. Musíme se také dohodnout, jak se účastnit schůzek uvnitř týmů. Lepší by bylo to udělat například prostřednictvím videokonference, protože problém spočívá v tom, že pokud budeme mít v Pirelli někoho pozitivního, pak je riziko, že šíříme virus uvnitř všech 10 týmů nebo všude v paddocku.“

Vývoj pokračuje

Isola také potvrdil, že pokračuje vývoj 18palcových pneumatik. Na něj má Pirelli teoreticky více času, protože budou zavedeny až v roce 2022. Na druhou stranu byly zastaveny testy na trati. Pokračuje jen vývoj v továrně.

„Nejsme podrobeni odstavení továrny jako týmy, takže pracujeme a můžeme provést nějaké analýzy nebo udělat nějaké prototypy, které budou testovány s našimi vnitřními zařízeními, než půjdeme příští rok na trať.“