Respektuji ho jako jezdce, ale zbytek... nic, říká Jos Verstappen o Hamiltonovi

„S Lewisem nikdy nemluvím,“ řekne Jos Verstappen pro Daily Mail. „Nemusí se mnou mluvit. Já pro něj nic neznamenám. Respektuji ho jako jezdce, ale zbytek... nic.“

„Max a Lewis spolu mluví jen na pódiu, a i to velmi málo. Když vidím Maxe s ostatními jezdci, myslím, že spolu vycházejí velmi dobře. Ale s Lewisem nic. Lewis je ve svém vlastním světě.“

„Jezdil jsem ve F1 – ve srovnání s Maxem jsem byl nula, ale s některými jezdci se bavím a všichni jsou velmi přátelští, nebo jen pozdraví, nebo cokoli jiného. Jsme spolu mnohokrát v letadle, vždy je to stejná skupina jezdců a užíváme si spoustu legrace. Ale jsou někteří jezdci, kteří se na vás ani nepodívají, hledí do země.“

Lewis Hamilton už vyrovnal rekord Michaela Schumachera v počtu titulů a v neděli ho může překonat. Jos Verstappen měl z hlediska generací blíže právě k Schumacherovi. Obě rodiny spolu kdysi dokonce strávily dovolenou.

„S Michaelem jsme měli dobré kontakty,“ řekl Jos Verstappen. „Poznali jsme se i osobně. Na okruhu se trochu změnil, ale pořád by byl přátelský.“

„Lewis si to dělá po svém, což se nedá říct, že je špatně, protože hodně vyhrává. Ano, měl týmové kolegy, ale byl ve správném prostředí. Udělal správné rozhodnutí jít do Mercedesu a už dlouho má nejrychlejší auto. Ale určitě je dobrý. Vážím si ho jako jezdce. Zbytek...“

Max se nezapojuje se do politických záležitostí, například do toho, co se děje v jiných zemích.

„Max je takový, jaký je. Někteří lidé ho mají rádi, jiní ne. Říká, co si myslí, ale nezapojuje se do politických záležitostí, například do toho, co se děje v jiných zemích, jako to dělá Lewis. Max to vidí tak, že dělá svou práci jako sportovec a nechá to být. Každý to dělá po svém a tohle je Maxův způsob.“

Pustil se i do Wolffa

Dnes už si na to vzpomene málokdo, ale Verstappen byl v počátcích své kariéry blízko spolupráce s Mercedesem. Toto Wolff a Jos Verstappen se tak znají. Ona spolupráce s Mercedesem, která visela ve vzduchu, Verstappenům nakonec hodně pomohla – urychlila totiž navázání spolupráce s Red Bullem, který o nadějného mladíka nechtěl přijít a ve výsledku také debut Verstappena ve F1.

Jos Verstappen však přiznává, že vztahy jsou na bodu mrazu. Zlomem byla Velká cena Velké Británie, kde Hamilton a Verstappen kolidovali. Jeho syn pak skončil v bariéře.

„Už není,“ odpověděl Jos Verstappen na dotaz, jaký je jeho vztah s Wolffem nyní. „Nelíbí se mi jeho přístup. Nelíbí se mi, jak se choval, počínaje Silverstonem. Jeden z jezdců byl v nemocnici a oni na stupních vítězů slavili, jako by vyhráli mistrovství světa.“

„Nemyslel jsem si, že Toto je takový, ale poznal jsem jiného Wolffa. Neměli jsme od něj žádný kontakt, žádnou zprávu nebo cokoli jiného. A to se s námi od začátku roku bavil. Neříkám, že se snažil přetáhnout Maxe, ale řekněme, že jsme před Silverstonem měli dobré vztahy.“

Současné vztahy tak snižují pravděpodobnost, že by Verstappen někdy jezdil za Mercedes.

„Max má smlouvu do konce roku 2023, ale doufám, že se nám podaří zůstat v Red Bullu až do konce jeho kariéry. V tomto prostředí je spokojený. Máme dobré vztahy s Christianem a Helmutem.“