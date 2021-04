Řešili kávovar? Vettel se pustil do stewardů kvůli své penalizaci

Aston Martin řešil před startem závodu problém s brzdami na obou svých vozech. U Lance Strolla se podařilo vše vyřešit před startem, Vettel musel nakonec startovat z boxů. Mechanici však nestihli Vettelovi nasadit pneumatiky před signálem „pět minut“ (do startu). Za to dostal Vettel penalizaci, která však přišla poměrně pozdě – do boxů si zajel odpykat trest až ve 22. kole.

„Nevím, proč to bylo tak pozdě,“ řekl Vettel pro Sky Germany. „Jasné to bylo od začátku. Nevím, co tam stewardi dělali. Možná se jim zanesl filtr v kávovaru a museli to řešit!“

„Chlapci vyzkoušeli všechno a vyřešili to opravdu dobře,“ řekl Vettel pro Sky F1. „Byli skutečně ostražití (že to vyřešili před závodem, pozn. redakce). Myslím, že kdyby byla i FIA ostražitější, tak jsme mohli mít lepší závod.“

„Myslím, že jsme porušili pravidlo, když jsme dostali trest, ale neobtěžovali se s tím, dokud nebyl závod v plném proudu. Trest nás pak stál mnohem více, než kdyby k němu došlo v dřívější fázi závodu. Není to příliš profesionální, ale rozhodně to pro nás dnes nebylo rozhodující. Měli jsme spoustu problémů. Nebyl to bezproblémový závod, ve který jsme doufali. Byl to těžký den.“

Masi o žádném problému neví

Na situaci už reagoval i ředitel závodu Michael Masi. „Nevím, že by to trvalo déle, než by mělo,“ řekl v odpovědi na otázku webu RaceFans.

„Oznámil to technický delegát. Musel bych se podívat na zprávu, ale jakmile to nahlásil technický delegát, tak se papírová zpráva, kterou předloží, objeví v systému správy dokumentů. V tom okamžiku se komisaři podívali na pravidla, potvrdili důkazy a určili, jaký bude trest.“