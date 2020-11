Renaultu závod nevyšel. Z Turecka odjel s jediným bodem

Před Tureckem to bylo mezi Renaultem, Racing Pointem a McLarenem velmi vyrovnané. Racing Point si však z Istanbulu veze 20 bodů, McLaren 15 a Renault jen jeden bod. Ricciardo startoval z pátého místa, ale dojel na desáté pozici. Ocon startoval sedmý a skončil mimo body na jedenáctém místě.

„Dnes jsme udělali skvělý start, ale v první zatáčce jsem byl zmáčknutý mezi Lewisem a Estebanem. Neměl jsem kam jet a ťukl jsem do svého týmového kolegy, což je ta poslední věc, kterou chcete udělat,“ řekl Ricciardo.

Po přezutí na pneumatiky do přechodných podmínek to podle Ricciarda nebylo ideální.

„Během závodu docházelo k okamžikům, kdy mi bylo řečeno, že jsem jedním z nejrychlejších na trati, o několik kol později byly moje pneumatiky úplně pryč, takže to byla trochu loterie.“

„Samozřejmě gratuluji Lewisovi k zisku sedmého titulu. V závodě byl velmi dominantní, což bylo velmi působivé.“

„Byl to pro nás těžký závod,“ řekl Ocon. „Na začátku jsem byl dvakrát zasažen a tím skončily naše šance na získání dobrých bodů. Byl jsem spokojený se svým startem, byl to pravděpodobně můj nejlepší start v tomto roce. V první zatáčce jsem byl třetí nebo čtvrtý a pak jsem měl smůlu, když jsem se roztočil poté, co se Lewis přiblížil k Danielovi, který mi ťukl do zadní části vozu.“

„Poté jsem byl ještě zasažen v deváté zatáčce. Při incidentu jsem dostal defekt zadní pneumatiky. Z toho už bylo těžké se vrátit zpět. Gratuluji Lewisovi k sedmému titulu.“