Renaultu Katalánský okruh nesedl. Letos poprvé nebodoval

Renault získával v dosavadních závodech téměř vždy 4 body. Existují dvě výjimky. Ve Velké ceně Velké Británie získal po problémech soupeřů a díky dobrému výkonu 20 bodů. Ve Španělsku naopak nebodoval vůbec.

„Nejedná se o nedostatek úsilí od závodního týmu a já věřím, že jsme tento víkend dostali z auta všechno, co jsme mohli,“ řekl Abiteboul.

„Jednoduše řečeno – auto není na takové trati dost dobré. Barcelona je dobrý test, pokud jde o aerodynamickou účinnost auta, takže to něco vypovídá o oblastech, které musíme zlepšit. V zimě jsme udělali pár kroků, ale ne tolik, abychom byli na čele středu pole.“

„Je to všechno velmi těsné. Dvě desetiny v kvalifikaci udělaly velký rozdíl a v závodě to bylo také těsné. To však není omluva. Měli bychom být pozici, ve které to zvládneme lépe. Máme jasnou oblast, na kterou se zaměřit a budeme tlačit, abychom urychlili další vylepšení vozu.“