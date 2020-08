Renault získal nejlepší kvalifikační výsledek od návratu do F1. Ricciardo ve druhé řadě

Ricciardo v kvalifikaci potvrdil rychlost Renaultu z volných tréninků a nestačil nakonec jen na dvojici Mercedesu a Maxe Verstappena z Red Bullu.

„Po celý víkend jsem spokojen, včera jsme ukázali opravdu dobrou rychlost. Minulý rok byly tohle naše silné okruhy, tratě jako Spa a Monza s nízkým přítlakem a zdá se, že je to tak i letos,“ říká Ricciardo.

Předpověď hovoří o 60 % šanci deště pro závod, ačkoliv situace v Ardenách je často nepředvídatelná. Sám Ricciardo by uvítal spíše sucho.

„Když bude pršet, tak bude pršet, ale přál bych si sucho, protože máme dobrou pozici a celkem dobrou rychlost na rovinkách. Myslím, že na startu závodu budeme mít šanci, pak budu schopen chvíli bránit, když budu muset. Takový je plán, zkusit si polepšit na startu a ukázat ostré lokty!“

Ocon potřetí v Q3

Letos potřetí se mezi nejrychlejších deset pilotů v kvalifikaci dostal také druhý jezdec Renaultu Esteban Ocon, který v belgické kvalifikaci obsadil šesté místo.

Oba jezdci Renaultu tak v kvalifikaci porazili své hlavní soupeře z týmů McLaren a Racing Point, kteří se seřadili za ním na sedmém až desátém místě.

„Celý víkend byl zatím velmi dobrý a vypadali jsme lépe, jelikož ovládání vozu bylo mnohem lepší než v několika minulých závodech. Všechny změny, které jsme před podnikem udělali, posílily naše sebevědomí a viděli jsme, že fungují na trati,“ pochvaluje si Ocon.

„Je to dobré, jsem šťastný. Zítra máme skvělou šanci bojovat. Je tu šance deště, to by mohlo být zajímavé a uděláme maximum pro dobrý týmový výsledek.“