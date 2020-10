Renault z konce Hondy radost nemá. Musíme z toho vyvodit závěry, burcuje Abiteboul

„Situace v Hondě nás netěší. Musíme to pojmenovat tak, jak to je – pro F1 to není pozitivní vývoj,“ řekl Abiteboul pro Motorsport.com.

„Chceme F1 s výrobci aut, dodavateli, dodavateli motorů. Pokles na tři výrobce motorů není pozitivní vývoj.“

„Musíme z této situace vyvodit jasné závěry. Naléhal jsem, aby se tomu řídící orgán věnoval pečlivěji.“

„Situace ohledně motorů je jednoduše neudržitelná. Zejména z ekonomického hlediska, ale také z technologického hlediska.“

„Nejsem si jistý, zda si tento postoj můžeme dovolit. Buď jsme schopni změnit vnímání současné architektury motoru, nebo pravděpodobně potřebujeme pokročit v začlenění nové architektury, abychom měli z hlediska vnímání lepší pozici.“

„Doufám, že to povede k důkladnější analýze načasování příští generace pohonných jednotek.“

Připomeňme, že současné pohonné jednotky mají být ve F1 do roku 2025 a je v podstatě vyloučeno, že do roku 2026 přijde nový výrobce.

„Vstupní cena je vysoká z hlediska nákladů, ale také z hlediska technologie,“ pokračuje Abiteboul. Podle něj je těžké pohonnou jednotku vyvinout do konkurenceschopného stavu.

„Mohli byste stát na ostrově a říkat, že je to všechno dobré a fajn, protože jsme překročili moře, ale to moře je prostě příliš široké a příliš tvrdé na udržitelnost F1. Potřebujeme mít na ostrově více lidí. Musíme něco udělat, musíme více přemýšlet o ekologické udržitelnosti motoru, o ekonomické udržitelnosti motoru.“

„Něco málo se udělalo, ale to nestačí. Musíme být tvrdší. Stejně jako jsme toho v posledních několika měsících udělali hodně na straně šasi, musíme také tvrdě jednat na straně motoru.“

Abiteboul si také všímá důvodů, proč Hona odchází. Oficiálně je to z toho důvodu, aby se soustředila na novou éru automobilového průmyslu – elektrifikaci, palivové články apod.

Je o trochu paradoxní, protože současné spalovací motory dosahují skvělé účinnosti a jsou hybridní. A to Abiteboul nezmiňuje, že existuje také snaha zavést syntetická paliva.

Podle šéfa Renaultu formule 1 dohromady nedělá dost, aby současnou technologii prezentovala a ukázala, jak je z technického hlediska úžasná.

„Jsou to jen základy marketingu. Musíme světu vysvětlit, co děláme, nejen to dělat a stěžovat si.“

„Stejně tak připouštím, že je to obtížné, a možná si musíme položit otázku, zda potřebujeme mít tuto úroveň technologie v motorech, pokud je tato technologie považována jen za škodlivou pro konkurenceschopnost týmu a auta.“